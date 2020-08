Coronavirus: ci si può ammalare due volte, è confermato – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Coronavirus si può contrarre due volte: è la scioccante scoperta registrata a Hong Kong: quali saranno le conseguenze? Almeno finora si era praticamente certi che, una volta contratto il Coronavirus non ci si ammalasse di nuovo, poiché si era convinti che, esattamente come per qualsiasi altra malattia infettiva, l’organismo sopravvissuto all’infezione riuscisse a sviluppare anticorpi in grado … L'articolo Coronavirus: ci si può ammalare due volte, è confermato – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

