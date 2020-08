Complesso di 5 piani collassa su se stesso: ci sarebbero almeno 50 persone intrappolate (Di lunedì 24 agosto 2020) Un Complesso abitativo di 5 piani con 60 appartamenti è crollato su se stesso in India: le immagini sono terrificanti, si lavora per salvare le persone intrappolate. Nelle scorse ore a Mahad (India), un Complesso abitativo di 5 piani è crollato letteralmente su se stesso nel distretto di Maharashtra Raigad. Le immagini del crollo sono … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Complesso di 5 piani collassa su se stesso: ci sarebbero almeno 50 persone intrappolate

Nonostante il forte desiderio dei fan di nuovi episodi, gli showrunner di Lucifer avevano in mente di chiudere lo show alla quinta stagione. Dunque il rinnovo delle avventure diaboliche per un'ulterio ...

