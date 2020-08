Cluster ad Ostia, festa in spiaggia a Ferragosto: 2 nuovi casi positivi (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono 12 i nuovi casi di Covid-19 che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dall’Asl Roma 3. Tra questi, 7 casi sono di rientro: 5 hanno un link dalla Sardegna, uno dalla Croazia e uno da Malta. Due contagi, invece, sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Due nuovi casi – come riporta il bollettino odierno – hanno un link con il Cluster della festa in spiaggia che si è tenuta nella serata di Ferragosto ad Ostia. Ricordiamo che venerdì scorso è stato chiuso lo stabilimento ‘La spiaggia’ che si trova proprio ad Ostia, sul Lungomare Amerigo Vespucci. Questo perchè il giorno di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Cluster ad Ostia, festa in spiaggia a Ferragosto: 2 nuovi casi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Cluster Ostia Santa Severa: chiuso il lido amato da Ciampi. Ostia, corsa ai test Corriere della Sera Covid bollettino Lazio, contagi in discesa: 146 in 24 ore: il 40% per rientri dalla Sardegna. Un morto

Covid. Nelle ultime 24 ore nel Lazio contagi in calo (rispetto ai due precedenti giorni record): si registrano 146 nuovi casi e un decesso. Dei nuovi positivi il 57% sono link di rientro, mentre quell ...

Coronavirus, nel Lazio 146 nuovi casi e 1 decesso

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi nel Lazio si registrano 146 casi e un decesso, di questi il 57% sono link di rientro mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi)”. Lo rende noto l’assessore al ...

Covid. Nelle ultime 24 ore nel Lazio contagi in calo (rispetto ai due precedenti giorni record): si registrano 146 nuovi casi e un decesso. Dei nuovi positivi il 57% sono link di rientro, mentre quell ...ROMA (ITALPRESS) – “Oggi nel Lazio si registrano 146 casi e un decesso, di questi il 57% sono link di rientro mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi)”. Lo rende noto l’assessore al ...