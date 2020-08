Champions League, Neymar lacrime e… confusione: ha perso il 47% dei palloni toccati (Di lunedì 24 agosto 2020) Sembrava poter essere la Champions League del Psg e soprattutto di Neymar, ma la sfida di Lisbona tra i francesi e il Bayern Monaco si è traformata in una notte di lacrime e... confusione. Ebbene sì, perché come sottolinea OptaJean, O'Ney non ha vissuto assolutamente una partita facile.Neymar: amara sconfittacaption id="attachment 1011487" align="alignnone" width="304" Neymar (getty images)/captionNonostante le premesse, la finale di Champions League di Neymar è stata decisamente deludente. Almeno secondo le statistiche. Per l'attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain, infatti, si registra il 47% di palloni persi: ben 25 su 57. Considerando poi tutta la competizione, per ... Leggi su itasportpress

OptaPaolo : 11 - Il #BayernMonaco è la prima squadra a conquistare la Coppa di Campioni / Champions League con il 100% di vitto… - Gazzetta_it : #ChampionsLeague, #Coman e i 28 milioni ben spesi. Alla #Juve resta la plusvalenza #PSGBayern - OptaPaolo : 15 - #Lewandowski è il miglior marcatore della Champions League 2019/20 (15 reti): si tratta della prima stagione d… - Fede_rica10 : RT @gumas75: RT se anche tu hai giocato gli stessi minuti di Icardi in una finale di Champions League. - messixlove : RT @gumas75: RT se anche tu hai giocato gli stessi minuti di Icardi in una finale di Champions League. -