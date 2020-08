Cento positivi in un resort nudista: “Il livello di contagio è quattro volte superiore alla media” (Di lunedì 24 agosto 2020) In Francia preoccupa sempre più la situazione legata al Covid-19. I numeri nelle ultime settimane stanno raggiungendo e anche superando quelli di marzo e aprile con nella sola giornata di ieri quasi cinquemila contagi registrati. Non fa eccezione un resort nudista, a Cap d’Adge nella regione di Herault, dove sono state trovate addirittura 100 persone positive al Covid-19. È emerso inoltre che il livello di contagio è di quattro volte superiore fra i naturisti che hanno frequentato il resort rispetto agli abitanti della cittadina. Altri 50 turisti non naturisti che hanno visitato Cap d’Adge sono risultati positivi al loro rientro a casa e si attendono adesso altri test. Non una bella vacanza. Leggi su sportface

