Calciomercato Juventus, Kean potrebbe tornare in prestito (Di lunedì 24 agosto 2020) Calciomercato Juventus: i bianconeri starebbero pensando al ritorno di Moise Kean La Juventus è alla ricerca di attaccanti di peso, di classici numeri 9 per il nuovo reparto offensivo di Andrea Pirlo. E in bianconero starebbero pensando a un grande ritorno. Come riportato da Tuttosport, la dirigenza juventina avrebbe in mente di riportare a Torino Moise Kean. L’italiano dell’Everton potrebbe tornare con la formula del prestito e potrebbe ricoprire il ruolo di quarto attaccante ed essere inserito nella lista b di Champions. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Barcellona | Miralem #Pjanic, ex centrocampista della #Juventus, è risultato positivo al tampone - Eurosport_IT : Dalla Spagna sono sicuri: la #Juventus vuole Leo #Messi ???? - DiMarzio : #Calciomercato, #DouglasCosta dalla #Juventus al #ManchesterUnited? I Red Devils valutano pro e contro - jgrilo777 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dalla Francia: 'Aouar preferisce la Juventus a PSG e Man City. Vuole giocare con CR7' - Il_Jordy : Tifosi juventini chi preferite? #Juventus #calciomercato @juventusfc @juventibus @forumJuventus @ilbianconerocom -