Bolt non riesce a scappare dal Covid-19 Contagiato…alla sua festa di compleanno!

Secondo quanto riportato dal portale Nationwide News Network, il campione olimpico Usain Bolt avrebbe contratto il Covid-19. Il pluripremiato atleta sarebbe stato contagiato nel corso di una festa di compleanno, più precisamente... la sua. Al party risultavano invitati anche alcuni giocatori, tra l'altro anche loro velocissimi, come Sterling del Manchester City e Leon Bailey del Bayer Leverkusen. Secondo la testata giamaicana tutti gli invitati alla festa saranno sottoposti al tampone.

