Anticipazioni Tempesta d’Amore 31 agosto – 6 settembre: addio definitivo tra Tim e Franzi? (Di lunedì 24 agosto 2020) Anticipazioni Tempesta d’Amore: cosa succederà settimana prossima nella soap tedesca trasmessa su Rete 4? Vedremo colpiti di scena per Tim, Franzi e Nadja, ma anche per Eva e Robert e per Paul e Christoph, che vedranno fallire il loro piano contro Annabelle … Anticipazioni Tempesta d’Amore 31 agosto – 6 settembre: Nadja vuole tenere legato a sé Tim ed escogita un piano diabolico. Il bambino che Eva aspetta, ha dei problemi Nadja è preoccupata perché si accorge che Tim non è convinto di stare con lei. Vuole trovare un modo per convincerlo a rimanere e decide di scrivergli una lettera per dirgli che interromperà la gravidanza, se lui la lascerà! Eva e Robert sono sollevati, perché hanno ... Leggi su pianetadonne.blog

