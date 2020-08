Alvino: "Il Napoli ha avuto coraggio col ritiro, si può convivere col virus" (Di lunedì 24 agosto 2020) Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nella giornata di oggi nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli ha avuto coraggio ad aver organizzato questo ritiro aperto, seppur parzialmente. Leggi su tuttonapoli

