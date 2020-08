Almeno nove persone sono morte in un attentato a Jolo, nelle Filippine (Di lunedì 24 agosto 2020) Lunedì 24 agosto Almeno nove persone sono morte, e molte altre sono rimaste ferite, in due esplosioni a Jolo, città del sud delle Filippine nella provincia di Sulu. La prima esplosione sembra essere stata causata da una moto carica di Leggi su ilpost

Lunedì 24 agosto almeno nove persone sono morte, e molte altre sono rimaste ferite, in due esplosioni a Jolo, città del sud delle Filippine nella provincia di Sulu. La prima esplosione sembra essere s ...Manila, 24 ago 09:10 - (Agenzia Nova) - Almeno nove persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite in due esplosioni avvenute in tarda mattinata (ora locale) nelle Filippine, nella provincia meridi ...