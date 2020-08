Agrigento, un anziano solo e disperato chiama la polizia: “Aiutatemi, non mangio da cinque giorni” (Di lunedì 24 agosto 2020) Agrigento, un anziano solo e disperato chiama la polizia. Una storia triste, con un lieti fine solidale, quella di un anziano di Agrigento che, con una pensione bassa e incapace di far fronte alle spese per la casa, si è trovato senza aver nulla da mangiare. Immediato l’intervento della volante e anche del proprietario di un supermercato che si è offerto di offrire all’anziano qualche busta di cibo. Agrigento – “Aiuto, non ho soldi, non mangio da cinque giorni”. Inizia così, con una telefonata al centralino della questura di Agrigento, una storia di solidarietà, ma molto triste. Alla cornetta c’è un ... Leggi su limemagazine.eu

