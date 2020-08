Addio a Fredie, l’uomo più vecchio del mondo aveva 116: si faceva le sigarette con i giornali (Di lunedì 24 agosto 2020) Addio a Fredie, l’uomo più vecchio del mondo aveva 116. Si è spento in Sudafrica l’uomo più vecchio del mondo: aveva 116 anni. Non essendoci prove certe sulla sua data di nascita, il Guinness World Record sta verificando la validità del record. Secondo quanto racconta la moglie Janneta, l’uomo Fredie Blom adorava ballare ma ancora di più fumare il tabacco che rollava usando la carta dei giornali. Era sopravvissuto all’influenza spagnola, che aveva spazzato via completamente la sua famiglia, e fumava tantissimo, fino alla fine, delle sigarette fatte con la carta di giornale. Se n’è andato all’età di 116 ... Leggi su limemagazine.eu

