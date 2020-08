UFFICIALE - Castel di Sangro, il programma del ritiro e la piattaforma per prenotarsi agli allenamenti (Di domenica 23 agosto 2020) Oggi alle 16 il raduno a Castel Volturno, domani la partenza in bus per Castel di Sangro. La stagione del Napoli apre i battenti e lo farà con il ritiro in Abruzzo che sarà aperto anche ai tifosi. Leggi su tuttonapoli

news24_napoli : UFFICIALE – Castel di Sangro, il programma del ritiro e la piattaforma… - antonio_gaito : ? UFFICIALE -28/08/2020 ore 17.30 triangolare Napoli - Aquila – Castel di Sangro -04/09/2020 ore 17.00 Napoli vs Teramo - antonio_gaito : UFFICIALE - Castel di Sangro, il programma del ritiro e la piattaforma per prenotarsi agli allenamenti - tuttonapoli : UFFICIALE - Castel di Sangro, il programma del ritiro e la piattaforma per prenotarsi agli allenamenti - infoitsport : Il Mattino - Come seguire il ritiro del Napoli a Castel di Sangro? Nessuna app da scaricare, nelle prossime ore i d… -