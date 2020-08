Uefa, Ceferin ci ripensa: “Final Eight più emozionante. Un’idea per il futuro” (Di domenica 23 agosto 2020) Aleksander Ceferin cambia idea. Dopo il gran rifiuto di fronte alla proposta di riproporre una Final Eight in Champions League anche in futuro, il presidente dell'Uefa sembra aver riflettuto sull'idea di disputare quarti e semifinali in gara secca, rendendo di fatto tutto più incerto, esattamente come è accaduto in questa travagliata edizione.SCOPERTACeferin ha spiegato il suo cambio di opinione ai microfoni di Reuters: "Siamo stati costretti a farlo ma alla fine possiamo dire di aver scoperto qualcosa di nuovo. Quindi ci penseremo di sicuro in futuro. Senza una gara di ritorno le squadre sono costrette a giocarsi il tutto per tutto, a segnare, con poche tattiche. Se tutto si gioca in una singola partita e una squadra segna, l'altra deve segnare il prima possibile. Se si tratta di un sistema con andata e ... Leggi su itasportpress

