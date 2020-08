Traffico Roma del 23-08-2020 ore 07:30 (Di domenica 23 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati ad ascolto Traffico regolare sul grande raccordo anulare stessa situazione sulle consolari e in genere sulle strade della capitale in queste rallentamenti Tuttavia sono segnalati dalla polizia locale su via di Porta Maggiore per un incidente avvenuto all’incrocio con Viale Manzoni verso via Principe Eugenio che abbiamo argomento ricordiamo che sulla linea B della metropolitana Fino al prossimo 23 agosto per i lavori di rinnovo nella stazione di Eur Fermi viaggiano bus navetta MP4 al posto dei treni tra EUR Magliana e Laurenti regolare il servizio tra EUR Magliana e Rebibbia Jonio per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto per il momento Un saluto da Emanuela Castaldi A più tardi per altri aggiornamenti un ... Leggi su romadailynews

