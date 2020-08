Perché l’ordinanza di Musumeci non può essere applicata (Di domenica 23 agosto 2020) Il governatore della Sicilia lo sapeva bene fin dall’inizio e conosce altrettanto bene le dinamiche che porteranno alla bocciatura del suo provvedimento firmato nella notte e ufficializzato questa mattina. L’ordinanza Musumeci sulla chiusura degli hot-spot e dei centri migranti nella sua Regione, infatti, non può aver valore perché non è una competenza che rientra negli ambiti legislativi dei governi locali. A decidere, infatti, può essere solamente il governo. LEGGI ANCHE > Musumeci firma l’ordinanza: «Entro le 24 di lunedì, tutti i migranti devono essere trasferiti fuori dalla Sicilia» Lo hanno ribadito anche fonti del Viminale che hanno sottolineato come l’ordinanza Musumeci «interviene su una materia che non ... Leggi su giornalettismo

