Nadia e Antonio sono la prima coppia nip di Temptation Island: lui più grande, lei viziatissima (Di domenica 23 agosto 2020) E’ andato in onda su Canale 5 il primo promo della prossima edizione di Temptation Island. Le riprese dovrebbero iniziare il 24 agosto 2020 in Sardegna ma al momento nulla è definitivo, visto quello che sta succedendo sull’Isola. Ufficialmente non cambierà nulla e non è cambiato nulla neppure dopo l’incendio al resort dove le coppie saranno ospitate. Nelle prossime ore sull’Isola dovrebbe arrivare anche Alessia Marcuzzi pronta per iniziare questa nuova avventura. La prima puntata di Temptation Island dovrebbe poi andare in onda il 9 settembre 2020 su Canale 5 ma al momento nel promo, come potrete vedere anche voi in tv, non c’è indicata nessuna data. Possiamo però iniziare a conoscere la prima coppia ... Leggi su ultimenotizieflash

gossipblogit : Temptation Island 2020, Nadia ed Antonio prima coppia ufficiale (video) - Caustica_mente : @_Alessio_88 @lapinella Io ho visto quello con Nadia e Antonio, mi ero perso sti altri 2 personaggi - toysblogit : Temptation Island 2020, Nadia ed Antonio prima coppia ufficiale (video) - nadia_rocky : RT @SalvatoreTrim13: @REzechia @matteosalvinimi Cara studia tu,la Sicilia e' a Statuto Speciale.@AdryWebber @andiamoviaora @Annalis52692324… - donatda : #Repost uominiedonneclassicoeover • • • • • • Nadia e Antonio sono la prima coppia di Temptation Island. Sento che… -