MotoGp – Marquez manda un messaggio ai fan: “torneremo prima possibile” (Di domenica 23 agosto 2020) Marc Marquez dovrà rimandare il suo ritorno in pista a causa dell’infortunio procuratosi ormai diverse settimane fa. La Honda ha comunicato ieri che il campione del mondo in carica starà fermo ancora a lungo. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesA pochi minuti dal via del Gp di Stiria, Marquez ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi: “Ciao a tutti, chiaramente mi manca la MotoGp, le sensazioni che si provano sulla moto, mi piacerebbe essere lì in Austria ma è il momento di recuperare dall’infortunio. Sarà un lungo percorso ma torneremo prima possibile. Sto bene, tornerò“. L'articolo MotoGp – Marquez manda un messaggio ai ... Leggi su sportfair

