Migranti cantano che nessuno li manderà via dall’Italia? No! Il video proviene dall’hotspot di Lampedusa (Di domenica 23 agosto 2020) Il 16 agosto 2020 l’account Twitter RadioSavana, già noto a Open per diversi casi di disinformazione (1–2–3–4–5), pubblica un video in cui sostiene che dei Migranti canterebbero in festa sostenendo che nessuno li manderà via dall’Italia: Quello che il governo e le TV di regime nascondono: (#risorseINPS) clandestini scaricati in Italia fanno festa. cantano, danzano e minacciano: “nessuno ci manderà via dall’Italia!” Tutti uomini muniti di smartphone per farsi i selfie. Questi scappano dalla galera. #RadioSavana Nel video nessuno parla in italiano, in che lingua parlano? Si trovano davvero in Italia? Che cosa dicono quando non cantano? Ecco, queste sono le domande che ... Leggi su open.online

