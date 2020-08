Mariana Rodriguez, il fidanzato è un ex di Giulia De Lellis (Di domenica 23 agosto 2020) Estate impegnativa dal punto di vista del gossip per Mariana Rodriguez. La modella nelle scorse settimane era stata sentimentalmente accostata al conduttore e ballerino Stefano De Martino, ormai ex marito di Belen Rodriguez, ma la diretta interessata ha negato un loro avvicinamento: “Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici. Quando ho visto gli scatti, mi è venuto un colpo al cuore. La gente ci dava già per sposati, ma alla fine mi sono fatta una bella risata”. Adesso per la ex storica di Simone Susinna pare essere arrivato un nuovo amore: si tratta di Cristiano Iovino ed è l'ex fidanzato dell'influncer Giulia De Lellis, autrice del libro Le corna stanno bene su tutto, dedicato alla sua storia con Andrea ... Leggi su blogo

