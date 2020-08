Licenziamento per giusta causa (Di domenica 23 agosto 2020) Mancanza obbligo di preavvisoQuando si configura il Licenziamento disciplinareImpugnazione del La normativa sul Conseguenze del Licenziamento illegittimoEsempi di giusta causa di LicenziamentoMancanza obbligo di preavvisoTorna su Tale misura si configura come necessaria tutte le volte in cui si verifichi una causa che non consente la prosecuzione, neanche in via provvisoria, del rapporto di lavoro (cfr. art. 2119 c.c.). Proprio questa sua caratteristica vale a distinguere il da quello per giustificato motivo soggettivo e si riflette nella mancanza dell'obbligo di preavviso, che invece è previsto per quest'ultimo. Quando si configura il Licenziamento disciplinareTorna su A titolo esemplifica... Leggi su studiocataldi

Reinserimento graduatorie ATA - illegittimo licenziamento - riconoscimento del punteggio giuridico maturato per il servizio prestato

CASO PARTICOLARE, TRIBUNALE DI IVREA: ALLORCHE’ LA SCUOLA NON AVEVA OTTENUTO LA PARITA’, QUANDO FU CONSEGUITO IL TITOLO D’ACCESSO AI PROFILI ATA, L’AVVENUTO RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ IN EPOCA SUCCES ...

