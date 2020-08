Lazio: in arrivo il portiere Pepe Reina (Di domenica 23 agosto 2020) La Lazio in questo momento sta procedendo con diverse operazioni di mercato che Tare ha intenzione di concludere. Dopo il mancato arrivo del campione del Manchester City, David Silva che ha firmato con la Real Sociedad, il DS biancoceleste ha continuato a lavorare su altri fronti. La zona offensiva sarà rinforzata con l’approdo di Vedat Muriqi, attaccante della squadra turca del Fenerbahce, ma anche in porta ci saranno delle novità. Lazio: Pepe Reina è in arrivo nel club biancoceleste Lazio: Reina vice di Strakosha Secondo alcune indiscrezioni il nuovo giocatore della Lazio sarebbe Pepe Reina, fra le altre, ex Barcellona, Napoli e Milan. Il ... Leggi su sport.periodicodaily

