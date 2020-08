La vignetta postata da Zangrillo sui morti di Covid indigna il web (Di domenica 23 agosto 2020) “Ieri in Italia sono morte 4 persone per Covid, è terribile!”, dice una figura con le sembianze della morte. La risposta: “Ieri in Italia sono morte anche 638 persone per malattie cardiocircolatorie e 483 per tumore! Questo è davvero terribile”. Questa è la vignetta satirica firmata da Ghisberto, condivisa su Facebook da Alberto Zangrillo, il primario dell’Unità operativa di anestesia e rianimazione dell’Ospedale San Raffaele di Milano.In poche ore il post, che secondo molti rivela la linea “scettica” di Zangrillo, è stato sommerso da critiche e commenti negativi. “Davvero di pessimo gusto e poco professionale, senza rispetto di chi è morto e di chi ha sofferto. Me lo sarei aspettato da tutti fuorché da un ... Leggi su huffingtonpost

“Ieri in Italia sono morte 4 persone per Covid, è terribile!”, dice una figura con le sembianze della morte. La risposta: “Ieri in Italia sono morte anche 638 persone per malattie cardiocircolatorie e ...

