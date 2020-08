“Kim Jong-Un è in coma, il potere è nelle mani della sorella”, l’incredibile rivelazione dalla Corea (Di domenica 23 agosto 2020) L’ex diplomatico sud-Coreano, Chang Song-min, ha dichiarato ai media di Seul che il leader della Nord Corea, Kim Jong-un, è in coma e il suo potere è ora nelle mani della sorella Kim Yo-Jong, anche se non viene ancora ritenuta suo successore. L’ex consigliere del presidente sudCoreano, Kim Dae-jung, avanza questa ipotesi presentando come prova la decisione, comunicata dall’agenzia di spionaggio della Corea del Sud, che Kim avrebbe istituito un nuovo sistema di comando in cui condivide la sua autorità con alcuni dei suoi fidati consiglieri. Leggi su sportface

