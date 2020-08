I Thunder rialzano la testa: Rockets stesi al supplementare (Di domenica 23 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

ROMA – Dopo il bis di Miami che ieri sera ha vinto anche gara 2 (109 a 100) contro i Pacers portandosi sul 2-0 nella serie grazie ai 24 punti di Duncan Robinson e alle doppie cifre di Dragic (20), But ...Houston Rockets si porta sul 2-0 nella serie con Oklahoma City Thunder valida per il primo turno dei play-off della Westerne Conference dell'Nba, in corso nella 'bolla' di Orlando per l'emergenza sani ...