Emma Marrone si è fidanzata con Nikolai Danielsen: baci in barca [FOTO] (Di domenica 23 agosto 2020) Emma Marrone in love con Nikolai Danielsen Ebbene sì, Emma Marrone finalmente ha ritrovato l’amore. Il cuore della cantante salentina è stato conquistato dal bel modello Nikolai Danielsen. La nuova giudice di X Factor non ha ancora ufficializzato la storia d’amore col giovane norvegese ma di recente è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con il soggetto in questione. Ma visto i precedenti si tratterebbe di ritorno di fiamma. I due ragazzi, infatti, si sono conosciuti l’anno scorso ma i problemi di salute dell’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi l’hanno spinta a pensare solo al suo stato fisico. A distanza di un anno la stiazione è del tutto migliorata e di conseguenza la ... Leggi su kontrokultura

