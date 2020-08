Capello: “La Juventus è recidiva, Coman trattato come Henry” (Di domenica 23 agosto 2020) Nel pre-partita della finale di Champions League 2019/2020, Fabio Capello ha provocato la Juventus con un paragone tra Kingsley Coman e Thierry Henry, entrambi ex bianconeri titolari in finale nella Coppa delle Grande Orecchie: “La Juventus a quanto pare è recidiva. Henry è arrivato quando era giovane e poi è andato via, stesso discorso per Coman. E’ sbagliato pretendere da un giovane che sia immediatamente protagonista; in certi casi bisogna essere pazienti, specialmente quando ci sono le qualità” ha dichiarato a Sky. Leggi su sportface

pisto_gol : Fabio Capello bacchetta Nagelsmann (33 anni) “Ha snaturato la squadra, gli schemi non servono servono i grandi gioc… - Nada13560497 : RT @disagigi: Unpopular opinion SE HO VOGLIA DI LAMENTARMI DI QUALSIASI COSA, ANCHE SOLO DI AVERE MEZZO CAPELLO BIANCO, NESSUNO DEVE STRESS… - profluigimarino : RT @paolabottelli: #Ilaria non si ricorda che Capello ha fatto una finale. Ilaria non sa quanto è stato pagato Coman. Ilaria, devi studiare… - cortomuso : RT @sportface2016: #Capello: “La #Juventus è recidiva, #Coman trattato come #Henry” - 8cycling : RT @sportface2016: #Capello: “La #Juventus è recidiva, #Coman trattato come #Henry” -

Ultime Notizie dalla rete : Capello “La Inci: l' etichetta dei cosmetici el' allergia al nichel, Life Style Italia abruzzo independent