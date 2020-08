Aumento pensione di invalidità: dipende dal reddito, gli esclusi (Di domenica 23 agosto 2020) Si parla tanto di Aumento della pensione di invalidità, ma c’è molta confusione, perché l’Aumento tanto decantato sul web non è per tutti. Faccio chiarezza verificando chi riceverà l’Aumento e quali saranno gli effetti, di seguito un elenco completo degli aumenti in vigore dal 20 luglio 2020 che saranno corrisposti dal 1° settembre 2020. Bisogna precisare che la pensione di invalidità e la pensione di inabilità oggetto degli aumenti previsti nel nuovo decreto fanno parte delle pensioni news del 2020. Aumento pensione di invalidità: sentenza e decreto, in attesa della circolare Inps L’Aumento è entrato in vigore nel decreto Agosto numero ... Leggi su notizieora

