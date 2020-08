Allerta Meteo Piemonte, Arpa: condizioni di maltempo marcate e diffuse fino a domani mattina (Di domenica 23 agosto 2020) Domenica di sole, finora, a Torino, ma è in vigore l’Allerta Meteo gialla su buona parte del Piemonte. Ieri Arpa regionale ha diramato un avviso: “La discesa dell’area di bassa pressione a ridosso dell’arco alpino settentrionale convoglierà flussi di aria fredda su tutta la regione, causando condizioni di maltempo più marcate e diffuse,con temporali dalle ore centrali sui settori montani e pedemontani in successivo transito sulle pianure. In corrispondenza dei fenomeni più intensi potranno essere associate locali grandinate e raffiche di vento. Queste condizioni persisteranno anche lunedì mattina con precipitazioni deboli continue su tutta ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - Corriere : Allerta a Milano per una nuova bomba d’acqua: attivati controlli per Seveso e Lambro|Il... - SkyTG24 : Maltempo in Lombardia: allerta temporali, monitorati Seveso e Lambro - infoitinterno : Torna il maltempo, emessa allerta meteo per temporali a Firenze e nel fiorentino - infoitinterno : Lunedì di nubifragi, è allerta meteo -