Vacanze finite per tre italiani su 4 | code sulle strade del controesodo

AGI - Traffico intenso con code e rallentamenti su strade e autostrade nel giorno in cui si sono concluse le Vacanze estive per quasi tre italiani su quattro (il 73% nella stima di Coldiretti/Ixè). L'emergenza sanitaria sembra aver consolidato la vecchia abitudine nazionale a concentrare le partenze nel mese di agosto, che è stato di gran lunga il più gettonato dell'estate, oltre ad aver fatto segnare il calo minore delle presenze dopo il -54% di giugno e il -23% di luglio. Sono 21,1 milioni gli italiani che, sempre secondo la Coldiretti, hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nelle ultime tre settimane, l'11% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

