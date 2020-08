Ultime Notizie Roma del 22-08-2020 ore 09:10 (Di sabato 22 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio sale ancora verso l’alto la curva epidemica in Italia si contano 947 nuovi casi contro gli 845 di giovedì per un totale di 257065 persone colpite da covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia la regione più colpita Lombardia seguita dal Lazio Veneto solo 2 regioni basiliche Valle d’Aosta registra 10 contagi nelle 24 ore così emerge dal bollettino Quotidiano del Ministero della Salute scuola un protocollo per fronteggiare i vari scenari in casi di contagio se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola le raccomandazioni prevedono che vada isolati un’area apposita assistito da un adulto che indossa una mascherina chirurgica e che i genitori vengono allertati e attivati immediatamente Russia navalny trasferito in aereo Berlino ... Leggi su romadailynews

