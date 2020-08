Taranto, aveva rubato bus per andare al mare: denunciato. E' un olandese senza fissa dimora (Di sabato 22 agosto 2020) E' accusato di furto aggravato e interruzione di pubblico servizio ed è allontanato per motivi di pubblica sicurezza dal territorio nazionale Leggi su repubblica

E' stato denunciato per furto aggravato e interruzione di pubblico servizio e allontanato per motivi di pubblica sicurezza dal territorio nazionale il giovane che martedì scorso ha rubato un autobus d ...

Taranto: pullman rubato, un decreto di allontanamento dall'Italia L'uomo non.potrà tornare nel nostro Paese per cinque anni

Si imponeva , quindi, la necessità di individuare, nei tempi più brevi, il responsabile del fatto anche per dare risposta ai tanti perché che l'episodio aveva sollevato. Le indagini avviate con solerz ...

