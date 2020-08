Siviglia-Inter, Banega sfotte Conte sul parrucchino: «Ti aspetto fuori» (Di sabato 22 agosto 2020) Animi accesi a Colonia, in Germania, durante la finale di Europa League tra il Siviglia di Julen Lopetegui e l’Inter di Antonio Conte. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un episodio che – se confermato – avrebbe sicuramente degli strascichi polemici. LEGGI ANCHE –> Ko Inter, la rete si divide sull’allenatore nerazzurro ma lui semina dubbi sul futuro La ricostruzione I protagonisti sono Antonio Conte ed Ever Banega, centrocampista del Siviglia con un passato proprio tra le file della squadra nerazzurra. È il minuto 16 del primo tempo, le due squadre si trovano sul punteggio di 1 a 1 in virtù dei gol messi a segno da Lukaku e de Jong. Su un episodio in area di rigore degli spagnoli, tutta ... Leggi su giornalettismo

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : ?? IL SIVIGLIA VINCE L’EUROPA LEAGUE ? ?? SIVIGLIA-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Lukaku rig. (5’) ? #DeJong (12’) ?… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - Mediagol : #Video Siviglia-#Inter, de Jong euforico: 'Il gruppo è la nostra forza, ho una dedica speciale' - AndreaMarchin10 : RT @IlMonociglio: Via dalla juve, vengono trattati come giocatori e allenatori qualunque. E impazziscono. -