Siviglia-Inter 3-2, la commovente dedica dell’Europa League ai due giocatori scomparsi (Di sabato 22 agosto 2020) In una gara thrilling il Siviglia si impone per 3-2 e conquista la sua sesta Europa League. La sesta in sei finali, allungando sulle altre compagini che al massimo ne hanno vinte tre. A quota tre rimane proprio l’Inter (che la coppa la vinse più volte quando si chiamava Coppa Uefa) – sconfitta nella finale … L'articolo Siviglia-Inter 3-2, la commovente dedica dell’Europa League ai due giocatori scomparsi NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : ?? IL SIVIGLIA VINCE L’EUROPA LEAGUE ? ?? SIVIGLIA-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Lukaku rig. (5’) ? #DeJong (12’) ?… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il bilancio della stagione è positivo, stiamo facendo un grande lavoro dentro e fuori dal camp… - lazarismo : RT @ArmandoAreniell: Indovinate qual è l'unica società italiana ad aver fatto i complimenti al #Siviglia? La stessa che non fa mai tweet ne… - fcin1908it : Inter, il messaggio di Bastoni dopo il KO in finale col Siviglia: 'Fa male ma...' - -