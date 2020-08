PSG-Bayern Monaco, Neymar: “Sarà difficile, ma siamo pronti. Pallone d’Oro? Rispondo così” (Di sabato 22 agosto 2020) Il Paris Saint-Germain punta la Champions League.La squadra di Thomas Tuchel è arrivata all'ultimo atto della maggiore competizione europea. Domani sera, infatti, i parigini sfideranno il Bayern Monaco per conquistare la Coppa. Un appuntamento unico, che metterà ufficialmente fine ad una stagione lunga e travagliata, fortemente condizionata dall'emergenza Coronavirus. A parlare del match in programma allo Stadio Da Luz di Lisbona, in un'intervista rilasciata al Daily Star, il top player brasiliano Neymar: "Vincere questo trofeo è speciale, lo so. Ma vincerla con il Paris Saint-Germain vorrebbe dire fare lo storia del club. Sarà una sfida molto difficile, ma siamo preparati. Il Bayern Monaco ha ... Leggi su mediagol

SkySport : Psg-Bayern, cosa c'è da sapere sulla finale ? ?? FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE #PsgBayern Domani alle 21:00 Su Sky Spor… - DiMarzio : #Orsato sarà il settimo italiano ad arbitrare una finale di #ChampionsLeague - tixinhadois : Eu quero é PSG vs BAYERN!! Dale dale dale - Mediagol : #PSG-#BayernMonaco, #Neymar: “Sarà difficile, ma siamo pronti. Pallone d’Oro? Rispondo così” - infoitsport : Bayern Monaco, Beckenbauer: “Psg? Non vedo punti deboli. Sarà un 50-50” -