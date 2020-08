"Pallina è dispersa in mare", scomparso il cane di Andrea Bocelli. E l'artista chiede aiuto - (Di sabato 22 agosto 2020) Novella Toloni Il cantante lirico ha affidato ai social un accorato appello per ritrovare il suo levriero italiano scomparso dallo yacht sul quale la famiglia Bocelli si trova in vacanza in Sardegna "Aiutateci a ritrovare Pallina", è l'angosciante appello che Andrea Bocelli ha affidato ai social network per chiedere aiuto per ritrovare il cagnolino di famiglia. L'animale, un levriero italiano di taglia medio piccola, è scomparso dall'imbarcazione sulla quale il cantante lirico, la moglie e i suoi figli stanno trascorrendo alcuni giorni di relax in Sardegna. Andrea Bocelli, che negli scorsi giorni era finito in mezzo a una polemica per aver ridimensionato la ... Leggi su ilgiornale

