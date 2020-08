Napoli, pirati della strada travolgono una donna: tragico l’epilogo (Di sabato 22 agosto 2020) Napoli, incidente dall’epilogo tragico quello che si è verificato a Sant’Antimo: pirati della strada travolgono una donna e non si fermano a prestare soccorso. A Sant’Antimo, comune di Napoli, uno scooter, con sopra due persone, ha travolto e ucciso una signora di 69 anni. Come riporta Repubblica, il tragico evento si è verificato a Via … L'articolo Napoli, pirati della strada travolgono una donna: tragico l’epilogo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

