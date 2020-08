MotoGp, Valentino Rossi mastica amaro dopo le FP3: “un errore mi è costato la Q2” (Di sabato 22 agosto 2020) Valentino Rossi non è riuscito a conquistare l’accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche del Gran Premio di Stiria, il pesarese è rimasto fuori dalla top ten al termine delle FP3, non ottenendo dunque il piazzamento per evitare la Q1. Il Dottore ha commesso un errore determinante nell’ultimo tentativo, chiudendo con il quattordicesimo tempo: “all’inizio della mattinata non sono andato così male e avevo un buon passo dopo aver cambiato qualcosina sulla moto rispetto a ieri. Alla fine è un peccato, perché all’ultimo giro ero veloce, ma ho fatto un errore alla curva 9, e di conseguenza dovrò partecipare alla Q1″.L'articolo MotoGp, Valentino Rossi mastica ... Leggi su sportfair

