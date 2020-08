MotoGp – Petrucci non crede ai suoi occhi: “Zarco incredibile! Masia? Una roba che non si vede dagli anni ’70” (Di sabato 22 agosto 2020) I piloti del Ducati Team Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci scatteranno rispettivamente dalla terza e quarta fila nel Gran Premio della Stiria, in programma domani sul circuito austriaco del Red Bull Ring. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesTredicesimo al termine della FP3 di questa mattina, Danilo Petrucci è stato costretto a prendere parte anche al turno di Q1, che ha chiuso al secondo posto grazie ad un giro veloce in 1:23.772. Ottenuto così l’accesso alla successiva sessione di Q2, il pilota ternano non è riuscito però a ripetere il suo crono, ed ha terminato le qualifiche al dodicesimo posto, ma domani partirà dall’undicesima casella in griglia di partenza per la penalizzazione di Zarco. “E’ sempre difficile partire dietro, soprattutto qua dove superare è complicato dato che il ... Leggi su sportfair

