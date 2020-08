MotoGp, Dovizioso: “Partire in terza fila non è il massimo” (Di sabato 22 agosto 2020) “Come avevo già dichiarato giovedì, mi aspettavo che alcuni fossero più competitivi. Tanti si sono avvicinati. Partire in terza fila non è il massimo, ora devo crearmela la situazione. Non è facile, ma abbiamo lavorato molto”. Lo ha detto Andrea Dovizioso dopo le qualifiche che lo hanno visto chiudere nono (ottavo con la penalità di Zarco) in vista della gara del Gran Premio di Stiria di MotoGp. Leggi su sportface

SkySportMotoGP : POL IN POLE POSITION? ?? Super risultato per la KTM ?? 3^ fila per Dovizioso ? 1? ???? @polespargaro (1.23.580) 2? ????… - SkySportMotoGP : Dovizioso: 'Gli avversari sono belli carichi' @MotoGP ?? @antonioboselli #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #AustrianGP - SkySportMotoGP : MotoGP, Dovizioso e KTM, retroscena sulla trattativa: le news #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AustrianGP - gponedotcom : Quartararo: 'Non sento la pressione come ha detto Dovizioso': 'Domani parto davanti a lui e dovrò attaccare perchè… - MotoWSBK_isal : RT @bgmotogp: #AustrianGP #MotoGP #Q2 1 Pol Espargaro 1'23.580 2 Nakagami 3 Zarco 4 Mir 5 Miller 6 Vinales 7 Rins 8 Oliveira 9 Dovizioso 10… -