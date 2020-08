Lago di Barrea, disperso un uomo che era in canotto con i figli (Di sabato 22 agosto 2020) Il 40enne straniero era in vacanza con la famiglia al Parco nazionale d'Abruzzo. E' scomparso in un punto in cui il fondale è molto ripido Leggi su repubblica

