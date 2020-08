I funzionari di Wuhan hanno nascosto il virus a Pechino? (Di sabato 22 agosto 2020) I funzionari di Wuhan sapevano che cosa stava succedendo in città. Erano a conoscenza delle decine e decine di polmoniti atipiche che affollavano i reparti degli ospedali. Ma hanno volutamente tenuto nascosta l’emergenza sanitaria ai vertici politici di Pechino. Probabilmente per evitare problemi con il governo centrale a pochi giorni dal Capodanno cinese, una delle … InsideOver. Leggi su it.insideover

Maryljacb : RT @MediasetTgcom24: Covid, 007 Usa: funzionari Wuhan tennero all'oscuro Pechino per settimane #coronavirus - silviazavarise : RT @MediasetTgcom24: Covid, 007 Usa: funzionari Wuhan tennero all'oscuro Pechino per settimane #coronavirus - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 007 Usa: funzionari Wuhan tennero all'oscuro Pechino per settimane #coronavirus - massimo3651 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 007 Usa: funzionari Wuhan tennero all'oscuro Pechino per settimane #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, 007 Usa: funzionari Wuhan tennero all'oscuro Pechino per settimane #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : funzionari Wuhan Covid, 007 Usa: funzionari Wuhan tennero all'oscuro Pechino per settimane TGCOM Covid, 007 Usa: funzionari Wuhan tennero all'oscuro Pechino per settimane

Secondo l'intelligence americana, i funzionari di Wuhan, in Cina, hanno tenuto all'oscuro per settimane Pechino sul coronavirus. E' quanto hanno riferito alla Cnn fonti vicine alle agenzie Usa, aggiun ...

Covid-19, funzionari Wuhan tennero all'oscuro Pechino per settimane

Roma, 22 ago. (askanews) - Secondo l'intelligence americana, i funzionari di Wuhan, in Cina, hanno tenuto all'oscuro per settimane Pechino sul coronavirus. E' quanto hanno riferito alla Cnn fonti vici ...

Secondo l'intelligence americana, i funzionari di Wuhan, in Cina, hanno tenuto all'oscuro per settimane Pechino sul coronavirus. E' quanto hanno riferito alla Cnn fonti vicine alle agenzie Usa, aggiun ...Roma, 22 ago. (askanews) - Secondo l'intelligence americana, i funzionari di Wuhan, in Cina, hanno tenuto all'oscuro per settimane Pechino sul coronavirus. E' quanto hanno riferito alla Cnn fonti vici ...