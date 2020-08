Gismondo: "Il proibizionismo è dannoso. Ora assembramenti in spiagge e ville private" (Di sabato 22 agosto 2020) “Quando promuoveremo campagne di responsabilizzazione e non pericoloso proibizionismo?”. A porre la questione è Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, che sulla chiusura delle discoteche esprime un punto di vista diverso, ritenendo più utile all’obiettivo di lotta alla pandemia la scelta di coinvolgere i ragazzi puntando sulla responsabilità, sul loro ruolo in chiave di alleanza anti-Covid-19. “Abbiamo esempi sui danni che può fare il proibizionismo - dice all’Adnkronos Salute - Pensiamo all’alcol, o al fumo. Per esempio negli ultimi 30 anni è aumentato del 30% il numero di giovani che fumano, è ... Leggi su huffingtonpost

brunasaracco : RT @HuffPostItalia: Gismondo: 'Il proibizionismo è dannoso. Ora assembramenti in spiagge e ville private' - patchonki : Gismondo: 'Il proibizionismo è dannoso. Ora assembramenti in spiagge e ville private' - PetrazzuoloF : RT @HuffPostItalia: Gismondo: 'Il proibizionismo è dannoso. Ora assembramenti in spiagge e ville private' - HuffPostItalia : Gismondo: 'Il proibizionismo è dannoso. Ora assembramenti in spiagge e ville private' - Adnkronos : #Covid, Gismondo: 'Proibizionismo dannoso, responsabilizzare i giovani' -

Ultime Notizie dalla rete : Gismondo proibizionismo Covid, Gismondo: "Proibizionismo dannoso, responsabilizzare i giovani" Yahoo Finanza Gismondo: "Il proibizionismo è dannoso. Ora assembramenti in spiagge e ville private"

“Quando promuoveremo campagne di responsabilizzazione e non pericoloso proibizionismo?”. A porre la questione è Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Di ...

“Quando promuoveremo campagne di responsabilizzazione e non pericoloso proibizionismo?”. A porre la questione è Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Di ...