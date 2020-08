Furia in carcere. Nordafricano prende a pugni e strangola un poliziotto (Di sabato 22 agosto 2020) C'è mancato poco che venisse ucciso. L'agente della polizia penitenziaria del carcere di Civitavecchia se l'è vista davvero brutta. Un detenuto Nordafricano con problemi psichici l'ha aggredito e ha tentato di strangolarlo. L'agente è stato salvato solo grazie all'intervento di un altro detenuto che lo ha difeso. Il tragico episodio viene raccontato sul sito 7Colli ed è avvenuto venerdì mattina. Il detenuto era appena uscito dalla doccia e l'agente ha sollecitato il suo rientro in cella. E' lì che è scattata la Furia. Il detenuto, già noto per i suoi problemi psichici, si è scagliato come una Furia con pugni e poi ha tentato lo strangolamento. I sindacati della polizia ... Leggi su iltempo

CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: Furia in carcere. Nordafricano prende a pugni e strangola un poliziotto #carcere #civitavecchia #poliziotto - linolamb : RT @tempoweb: Furia in carcere. Nordafricano prende a pugni e strangola un poliziotto #carcere #civitavecchia #poliziotto - tempoweb : Furia in carcere. Nordafricano prende a pugni e strangola un poliziotto #carcere #civitavecchia #poliziotto… - giantico : RT @MinaA8I96793095: @ImolaOggi Il 41bis da carcere duro a chat autorizzata. Singolare che tutto accada ora. O, forse, a furia di sentenze,… - Aquilanik69 : RT @MinaA8I96793095: @ImolaOggi Il 41bis da carcere duro a chat autorizzata. Singolare che tutto accada ora. O, forse, a furia di sentenze,… -

Ultime Notizie dalla rete : Furia carcere Furia in carcere. Nordafricano prende a pugni e strangola un poliziotto Il Tempo Furia in carcere. Nordafricano prende a pugni e strangola un poliziotto

C'è mancato poco che venisse ucciso. L'agente della polizia penitenziaria del carcere di Civitavecchia se l'è vista davvero brutta. Un detenuto nordafricano con problemi psichici l'ha aggredito e ha t ...

Lite tra ubriachi con calci, pugni e bottigliate: uno è grave in ospedale, l'altro finisce in carcere

Una lite tra ubriachi è finita male (e ha rischiato di finire peggio) nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 agosto 2020, in piazza della Repubblica. Un 46enne romeno, colpito a calci, pugni e bottigliate ...

C'è mancato poco che venisse ucciso. L'agente della polizia penitenziaria del carcere di Civitavecchia se l'è vista davvero brutta. Un detenuto nordafricano con problemi psichici l'ha aggredito e ha t ...Una lite tra ubriachi è finita male (e ha rischiato di finire peggio) nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 agosto 2020, in piazza della Repubblica. Un 46enne romeno, colpito a calci, pugni e bottigliate ...