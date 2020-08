Elisa Isoardi e Raimondo Todaro insieme a Ballando con le stelle 2020 (video) (Di sabato 22 agosto 2020) Ieri pomeriggio, in occasione del primo shooting, sono state ufficializzate gli accoppiamenti maestro e vip dell'edizione 2020 di 'Ballando con le stelle' in partenza da sabato 12 settembre 2020, in prima serata, su Rai1, con la conduzione di Milly Carlucci.Elisa Isoardi, una delle donne più attese sulla pista da ballo, gareggerà con Raimondo Todaro. La conduttrice, ex padrona di casa de 'La Prova del cuoco' (chiusa dopo 20 anni di onorato servizio per far spazio al nuovo programma di cucina di Antonella Clerici), nella prossima stagione tv, potrebbe approdare ad uno dei marchi storici della tv di Stato, Check up, la rubrica di medicina tenuta in soffitta per quasi 18 anni. 22 agosto 2020 13:06. Leggi su blogo

toysblogit : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro insieme a Ballando con le stelle 2020 (video) - infoitcultura : Elisa Isoardi | Pronta per il debutto | Lancia un sondaggio social FOTO - infoitcultura : Elisa Isoardi fa un annuncio su Ballando con le stelle: “Conoscerò…” - infoitcultura : Elisa Isoardi annuncia: “A breve li conoscerò…” | Una sorpresa per tutti - infoitcultura : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro insieme sulla pista da ballo-FOTO -