Covid, al Billionaire crescono i contagi: i positivi sono 11. Briatore: io fermo, gli altri no (Di sabato 22 agosto 2020) Continua a salire il numero del personale positivo al Covid-19 tra i dipendenti del Billionaire a Porto Cervo, in Sardegna. Adesso sono arrivati a quota 11, compreso il lavoratore interinale. Nei... Leggi su ilmattino

