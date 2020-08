Coronavirus, anticorpi dal latte materno di donne guarite: lo studio olandese (Di sabato 22 agosto 2020) Nuovo studio per contrastare la pandemia di Coronavirus: secondo degli scienziati olandesi il latte materno, ottenuto da donne che sono guarite da Covid-19, potrebbe essere utilizzato come strategia preventiva per proteggere dal Coronavirus Sars-Cov-2 popolazioni vulnerabili ad alto rischio. Come si potrebbe fare? Somministrando il prezioso liquido ricco di anticorpi scudo in “cubetti di ghiaccio aromatizzati“, una modalità che permetterebbe “un contatto più lungo con le mucose”, necessario per creare “uno strato protettivo”, spiega al ‘Times’ la ricercatrice Britt J. van Keulen, dell’University of Amsterdam – Emma Children’s Hospital. Lo studio ... Leggi su meteoweb.eu

PicenoTime : Coronavirus: Regione Marche, test sierologici volontari a docenti per ricerca anticorpi - ILupobianco : In india nelle maggiori città hanno riscontrato una prevalwnza di anticorpi contro il #SARS_CoV_2 di quasi il 30%,… - NuovoUniverso : Coronavirus: Brutte notizie dai test sugli anticorpi - DryIce23 : Hai fatto male Simona, quelli sono anticorpi letali per il coronavirus. Hai perso un’occasione. - MedicalScitech : ??#COVID19, quale ruolo per #anticorpi e #linfocitiT nella risposta al #coronavirus? Che cosa sappiamo dell’immunità… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anticorpi Covid-19: anticorpi come profilassi e cura. Aspettando il vaccino Fondazione Umberto Veronesi Liguria, zero morti e un paziente in terapia intensiva: 9 malati e 21 casi in più di ieri

Genova, 21 agosto. Sono 1571 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di zero. Sono 1341 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a ieri di 9. Sono 7671 ...

Coronavirus, da lunedì anche in Trentino partono i test per il personale della scuola. Ecco cosa accadrà

TRENTO. Prenderanno il via lunedì, 24 agosto, i test rapidi per il personale scolastico, docente e non docente della scuola trentina. A darne notizia l'Azienda sanitaria. Un passaggio importante per u ...

Genova, 21 agosto. Sono 1571 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di zero. Sono 1341 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a ieri di 9. Sono 7671 ...TRENTO. Prenderanno il via lunedì, 24 agosto, i test rapidi per il personale scolastico, docente e non docente della scuola trentina. A darne notizia l'Azienda sanitaria. Un passaggio importante per u ...