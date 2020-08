Corini ufficiale al Lecce: nostra esclusiva in porto (Di sabato 22 agosto 2020) Ve lo avevamo anticipato in esclusiva, e dopo giorni di attesa, finalmente è arrivata l’ufficialità da parte del Lecce. Dalle prime indiscrezioni al dopo esonero di Liverani. Come riportato dal sito ufficiale del club salentino, Eugenio Corini è il nuovo tecnico del Lecce. “L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Eugenio Corini. Il tecnico lombardo ha sottoscritto un accordo triennale”. Foto: Sito ufficiale Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

