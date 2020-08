Cancellate I Am Not Okay With This e The Society, per Netflix via ai tagli da lockdown? (Di sabato 22 agosto 2020) L'incertezza senza precedenti causata dal lungo stop alle produzioni di Hollywood inizia a produrre risultati concreti, e così I Am Not Okay With This e The Society diventano le prime vittime della crisi da Coronavirus in casa Netflix. In una mossa spiazzante, e che però apre la strada ad altre decisioni simili, l'azienda taglia due serie per e con adolescenti sulle quali sembrava aver puntato molto. I Am Not Okay With This, adattata per la tv dall'omonimo fumetto di Charles Forsman, era stata molto ben accolta da pubblico e critica. Secondo quanto riportato da Deadline, gli autori della serie avevano già concluso la scrittura degli episodi della seconda stagione, ed era previsto che la serie iniziasse la ... Leggi su optimagazine

Maty_ammazzi : Tutti che parlano di #TheSociety ma anche #imnotokaywiththis è stata cancellate e honestly I am not okay with this.… - robellow_ : ma che cazzo mi state dicendo che the society e i am not okay with this sono state cancellate ??? @netflix MA FAI SCHIFO PORCAPUTTANA - seokjnes : @whensheisalone Comunque ho cercato su internet e pare proprio che sia the society che I'm not okay with this siano… - okaycomputerr : Io ho guardato una stagione intera di I am not okay bla bla in attesa che la trama decollasse, la trama decolla sul… - jenswilding : RT @babelisgezuz: Con quale cazzo di coraggio netflix si è permesso di cancellare 'the society' e 'I am not okay with this'. MA IO VI BUTT… -

