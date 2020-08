Calciomercato – Tutto fatto tra Inter e Fiorentina per i prestiti di Biraghi e Dalbert: manca solo l’ufficialità (Di sabato 22 agosto 2020) Inter e Fiorentina rinnovano i prestiti di Biraghi e Dalbert Tutto fatto tra Inter e Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport, per il rinnovo di un anno dei prestiti di Cristiano Biraghi ed Henrique Dalbert. Le due società hanno dunque trovato l’accordo per prolungare i prestiti dei due giocatori che si sono invertite le maglie nel corso del Calciomercato estivo del 2019. Nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità. ag-Dalbert-allInter-ha-avvertito-pressioni1L'articolo Calciomercato – Tutto fatto tra ... Leggi su intermagazine

In tema di calciomercato non si può non immaginare a quello che cambierebbe per l’Inter nel caso in cui arrivare Allegri in panchina INTER NEWS – Da ora in poi, in casa nerazzurra, si inizierà a fare ...

Un tandem che si può ricomporre? Sembra essere questo il sogno di Cristiano Ronaldo. Il portoghese avrebbe infatti ben chiara l’idea su chi dovrebbe essere il sostituto di Gonzalo Higuain e sogna di g ...

